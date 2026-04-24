Vie. Abr 24th, 2026

RESISTENCIA INVESTIGAN LA PROCEDENCIA DE UN ARMA EN UN COLECTIVO DE LARGA DISTANCIA

por Redaccion J 2 horas atrás

Se trata de un Bersa Thunder 9mm con 16 cartuchos en su almacén cargador.
Este viernes alrededor de las 12, personal de la Comisaría Quinta, secuestró una pistola calibre 9 milímetros hallada en el interior de un colectivo de larga distancia, en la terminal ubicada sobre avenida Malvinas Argentinas al 2100 aproximadamente de Resistencia.
El arma fue encontrada por los choferes dentro de la butaca número 61. Se trata de una pistola Bersa Thunder 9 con cargador colocado y 16 cartuchos del mismo calibre.
Tras las primeras averiguaciones, se estableció que la unidad había realizado su último recorrido desde Rosario, Corrientes, hacia Resistencia.
La investigación continúa para determinar la procedencia.

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