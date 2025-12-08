LOS SORPRENDIERON CON COCAÍNA EN SU PODER

Dos hombres fueron demorados en un control vehícular, tenían 22 envoltorios con cocaína y una balanza electrónica.

Los efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaban patrullajes de control vehicular e identificación de personas, mientras recorrían por la calle Vedia vieron a dos jóvenes en una motocicleta manejando a alta velocidad, lo siguieron y los demoraron para su identificación.

Allí les solicitaron las documentaciones del rodado pero no las tenían, y tras verificar el baúl para verificar que no lleven elementos prohibidos por la ley, descubrieron que tenían varios envoltorios de polietileno con una sustancia blanca, similar a algún estupefaciente. Solicitaron la intervención de los antinarcóticos.

Al arribo, los agentes realizaron la prueba de narcotest y descubrieron que se trataba de cocaína con el peso total de 5 gramos, procedieron al secuestro de los envoltorios y de una balanza electrónica. Los demorados de 25 y 35 años fueron conducidos y luego notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley N° 23737 de Estupefacientes a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1.

