EDUCACIÓN INTERCULTURAL: MÁS DE 130 DOCENTES SE CAPACITARON EN ALFABETIZACIÓN EN LENGUA WICHÍ

Más de 130 docentes y auxiliares originarios que enseñan a niños del pueblo wichí participaron del Encuentro de Alfabetización Inicial en Lengua Wichí, organizado por la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Ministerio de Educación del Chaco.

La jornada se desarrolló en modalidad presencial y virtual desde la Escuela de Educación Primaria N° 1082 “Soldado de Malvinas Claudio Kolbenehuyer”, en Misión Nueva Pompeya, el pasado viernes.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la subsecretaria Vilma Coria, quien además disertó sobre alfabetización en dos lenguas, junto a la referente provincial de Alfabetización, Alba Granada. También se presentaron contenidos tecnológicos en wichí, a cargo de Joaquín Ballena, y experiencias de docentes interculturales bilingües vinculadas al trabajo en aulas iniciales y primarias, con un enfoque centrado en materiales didácticos propios de la comunidad.

En este marco, la subsecretaria Coria señaló que el objetivo para 2026 es comenzar a «alfabetizar totalmente en lengua y en lengua castellana», para lo cual destacó que cumplirán un rol fundamental los nuevos materiales pedagógicos en lenguas originarias que elaboró la cartera educativa provincial mediante el trabajo de maestros EBI. Asimismo, agradeció en nombre del Ministerio de Educación al intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, así como también al referente del programa Ñachec en la localidad, Javier Torres, por el acompañamiento para hacer posible esta capacitación.

Como cierre, se realizó la entrega de menciones a los primeros Auxiliares Docentes Aborígenes (ADA), en reconocimiento a su labor diaria en las escuelas del territorio. El encuentro marcó un paso significativo en la consolidación de políticas educativas interculturales que fortalecen la enseñanza en lengua wichí y el acompañamiento a los equipos pedagógicos de la región.

Estuvieron presentes también el director de la Regional Educativa 1, con sede en Misión Nueva Pompeya, Walter Cardozo, y supervisores.

