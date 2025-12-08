98° ANIVERSARIO: EL GOBERNADOR ZDERO REMARCÓ EL CRECIMIENTO Y LA FUERZA DE PAMPA DEL INFIERNO

El gobernador Leandro Zdero acompañó anoche el acto por el 98° aniversario de Pampa del Infierno. Durante la ceremonia, también la Fundación Soy Chaco entregó ayudas técnicas a vecinos e instituciones de la localidad; mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV) otorgó títulos de propiedad a familias que aguardaron durante muchos años la regularización de sus terrenos. Además, se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad para la creación de la Zona Interior Pampa del Infierno, que permitirá reforzar la presencia policial en la región.

En su discurso, el gobernador Leandro Zdero destacó el trabajo conjunto con el municipio y el crecimiento sostenido de la localidad. “Son 98 años de vida, de esfuerzos y de logros. Desde el día que iniciamos la gestión en 2023 nos propusimos trabajar codo a codo con Pampa del Infierno y hoy la localidad se transformó en un faro de referencia para la región”, afirmó.

El mandatario subrayó además, la reciente inauguración del frigorífico municipal, obra que permitirá ampliar la faena bovina y porcina con controles de calidad y más mano de obra local. “Es un beneficio no solo para los trabajadores, sino también para carniceros y familias que podrán acceder a productos con controles bromatológicos adecuados”, señaló.

También remarcó la entrega de títulos de propiedad como una respuesta concreta a una demanda histórica del interior provincial. “Muchas familias vivieron años con miedo a perder lo que habían trabajado. Hoy quienes se esfuerzan día a día tienen su propiedad, que tanto les corresponde”, remarcó.

Para finalizar, el gobernador Zdero envió un mensaje de cara al futuro: “Estoy seguro de que estamos construyendo ese Chaco que queremos, con una nueva matriz y un cambio cultural que muchas veces cuesta, pero es el camino correcto. A los pampeños quiero desearles prosperidad, felicidad y un futuro lleno de oportunidades”.}

”SEGUIREMOS CONSTRUYENDO UN FUTURO PRÓSPERO PARA PAMPA DEL INFIERNO”

La intendente Glenda Seifert expresó su satisfacción por los avances alcanzados y llamó a profundizar el trabajo conjunto. “Estoy emocionada por los resultados de nuestra gestión y porque debemos seguir construyendo juntos un futuro próspero y lleno de bienestar”, afirmó.

Finalmente, compartió un mensaje de esperanza para la comunidad en vísperas de las fiestas: “Que Dios nos renueve y nos llene de bendiciones. Deseo para ustedes paz, armonía y esperanza, y un fuerte aplauso para esta comunidad y el enorme crecimiento alcanzado en los últimos años”.

Acompañaron al mandatario la intendente Glenda Seifert; el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; la titular de la Fundación Soy Chaco, María Martina; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata; el vocal del mismo organismo, Lucio Beck y el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios.

Relacionado