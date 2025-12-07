INFORME POLICIAL VIOLENTO ATAQUE Y ROBO EN UN DOMICILIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI: EL DIRECTOR DE FM NORTE RESULTÓ HERIDO

En horas de la tarde de este domingo, alrededor de las 18:30, personal policial de Juan José Castelli intervino ante un hecho caratulado como “Supuesta Robo y Lesiones con Arma de Fuego”, ocurrido en un domicilio ubicado en Avenida Presidente Perón N.° 632.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con E.I.O., quien informó que su esposo, Julio Mosmann (65), propietario de la emisora FM Norte, había sorprendido a dos hombres dentro de su vivienda. Según relató la mujer, al reconocer a uno de los intrusos, este extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos, hiriendo a Mosmann.

El herido fue trasladado de inmediato al hospital local por un familiar. En el lugar del hecho se hicieron presentes la Fiscal Dra. Raquel H. Maldonado, el Crio. Insp. Eduardo A. Villaboa Barbetti (supervisor de turno DZIJJC), el Ayudante Fiscal Eduardo Maidana, y el Lic. José Alcaraz, perito del Gabinete Científico del Poder Judicial, quienes iniciaron las primeras actuaciones e inspecciones.

Posteriormente, el personal policial recabó el informe médico oficial, donde se detalla que las lesiones no son compatibles con disparos de arma de fuego. Mosmann presenta un corte en la frente del lado derecho causado por un objeto duro, así como un corte profundo en el lado izquierdo de la cabeza, por los cuales se le practicó sutura.

El paciente se encuentra lúcido, con radiografías que confirman ausencia de lesiones en el cráneo, presentando heridas únicamente en el cuero cabelludo. Asimismo, se solicitó una tomografía de cráneo para ampliar los estudios.

Tras el ataque, las autoridades implementaron un operativo cerrojo, con intervención de la División Investigaciones y el Departamento 911, en busca de los responsables del hecho.

La investigación continúa en curso para determinar las circunstancias exactas del ataque y dar con los autores.

Relacionado