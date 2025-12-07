CASTELLI «ASALTO EN FM NORTE: EL DIRECTOR JULIO MOSSMAN RESULTÓ HERIDO Y SE ENCUENTRA ESTABLE»

En horas de la tarde de este domingo 7 de diciembre, pasadas las 18:00, la emisora FM Norte, ubicada sobre Avenida Presidente Perón, en la ciudad de Juan José Castelli, fue escenario de un violento asalto que dejó como saldo al director de la radio, Julio Mossman, herido por arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, dos personas ingresaron a la radio con intenciones de robo, exigiendo dinero. Durante el forcejeo, los agresores hiriendo a Mossman, para luego escapar llevándose su billetera.

fue trasladado de inmediato al Hospital Bicentenario, donde según informaron fuentes médicas, se encuentra en estado estable y bajo atención.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Primera, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía dirigida por la Dra. Raquel Maldonado, quien dispuso diversas medidas para el esclarecimiento del caso. Según las primeras averiguaciones, uno de los delincuentes habría sido identificado, lo que podría acelerar el avance de la causa.

Las autoridades continúan recolectando pruebas y tomando declaraciones, mientras la comunidad castelense permanece conmocionada por el violento episodio en un medio de comunicación local.

