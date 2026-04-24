Vie. Abr 24th, 2026

ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 23 DE ABRIL»

por Redaccion J 53 minutos atrás

CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 23 DE ABRIL

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 9.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en y 3.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com