ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 23 DE ABRIL»
CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 23 DE ABRIL
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos concluidos en 9.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos terminados en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.