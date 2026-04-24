GENERAL PINEDO DOS ADOLESCENTES TERMINARON EN LA COMISARIA POR INTIMIDACION PUBLICA

Investigan amenazas en un grupo de WhatsApp.

En la mañana de este viernes, a eso de las 7:55, los agentes recibieron la denuncia por intimidación pública. La directora de las autoridades de la E.E.S. N° 8 “José Manuel Estrada”, informó a las autoridades que durante la madrugada recibió capturas de pantalla enviadas por varios personas.

En dichas imágenes, compartidas en un canal de WhatsApp, se observaban dos jóvenes encapuchados junto a mensajes amenazantes: “Mañana 07:30 entramos a hacer un tiroteo en el CEP” “Y si sale bien vamos al privado”.

Posteriormente, otra captura mostraba un revólver. Según testimonios, los presuntos autores serían dos adolescentes de 17 años, ex estudiantes de instituciones locales.

Inmediatamente los efectivos, demoraron a estos dos adolescentes y los condujeron hasta la unidad policial.

La Fiscalía N° 3 de Charata, a cargo de la Dra. María G. Rafart Antón, y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2, a cargo de la Dra. Valeria Nieto, dispusieron el secuestro de los teléfonos celulares de los implicados.

Los menores quedaron en la Comisaria en compañía de sus tutores. Además, se dio intervención al Departamento de Cibercrimen para profundizar la investigación.

También, ante las amenazas un móvil policial se apostó en el ingreso del establecimiento educativo para garantizar la seguridad de alumnos y docentes. Hasta el momento, no se registraron incidentes.

La causa continúa en trámite bajo la carátula de “Intimidación Pública”, mientras la comunidad permanece en alerta y las autoridades refuerzan la prevención en las instituciones educativas de la zona.

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