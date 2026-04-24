RESISTENCIA CAPTURARON A DOS SUJETOS POR AMENAZAR A UN MENOR DE 11 AÑOS

Efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Novena lograron detener a dos sujetos de 19 y 25 años, quienes eran buscados por amenazar a un menor utilizando un arma de fabricación casera.

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La investigación inició anoche, cerca de las 21:30, cuando una ciudadana de 41 años denunció en la División Violencia Familiar y de Género que dos sujetos se presentaron en su domicilio y amenazaron a su hijo de 11 años con un arma de fuego. Ante esta situación, se dio intervención al personal de la Comisaría Novena por razones de jurisdicción.

De esta manera, el personal policial del Servicio Externo, abocado a tareas investigativas, logró este viernes cerca de las 14 la conducción de ambos implicados en la causa.

Luego de ser demorados, fueron trasladados a la División Medicina Legal y puestos a disposición de la magistratura interviniente.

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