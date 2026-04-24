BARRANQUERAS INTIMIDACIÓN PÚBLICA: ADOLESCENTE DETENIDO POR AMENAZAS EN REDES SOCIALES

Incautaron un celular.

La División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia llevó adelante un operativo en la localidad de Barranqueras tras detectar un perfil de Instagram denominado “tiroteo_152”, en el que se publicaban amenazas de realizar disparos dentro de la Escuela de Educación Secundaria N° 152.

La denuncia había sido radicada el pasado 18 de abril por la directora del establecimiento, quien alertó sobre las publicaciones que incluían nombres de alumnos y cursos específicos.

Tras una investigación tecnológica, los agentes lograron identificar al presunto autor y su domicilio. Con orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 3, se procedió a la requisa en una vivienda ubicada en un barrio de Barranqueras, donde se secuestró un teléfono celular Samsung A15 color gris, considerado de interés para la causa.

El demorado de 17 años quedó a disposición del Juzgado del Menor y la Familia en la causa “supuesta intimidación pública”. Tras las diligencias correspondientes, se ordenó su entrega a los progenitores, previa notificación de su situación legal.

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