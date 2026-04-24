LA TIGRA UNA BROMA DE REDES SOCIALES MOVILIZÓ A LA POLICÍA POR UNA FALSA AMENAZA DE TIROTEO ESCOLAR

Lo que comenzó como una serie de mensajes intimidatorios en redes sociales y grafitis en un colegio de La Tigra, terminó esclarecido luego de que se confirmara que el «arma» utilizada para las amenazas era de juguete.

La alerta se encendió el pasado miércoles, cuando se viralizó en WhatsApp la foto de una adolescente de 17 años portando lo que parecía ser una pistola 9mm, acompañada por la frase: «Arranquen entonces, mañana corta». Casi en paralelo, en los baños de la Escuela Secundaria N° 34, se halló un escrito que advertía sobre un presunto tiroteo, alegando que la autora tenía acceso a armas porque su padre era policía.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía de Investigación N° 4 de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Gustavo Valero, inició actuaciones de oficio por «Supuesta Intimidación Pública». Las primeras investigaciones descartaron que la joven tuviera familiares en la fuerza, confirmando que su familia —recientemente llegada desde Rosario— se dedica a tareas jornaleras.

Resolución del caso

Este viernes al mediodía, un vecino de la localidad se presentó voluntariamente en la comisaría junto a su hijo de 17 años. El menor explicó que él era el dueño del objeto de la fotografía: una réplica de juguete, marca Lishang, que su prima había utilizado para posar en la imagen viralizada.

El padre del joven hizo entrega voluntaria del juguete, el cual fue secuestrado por las autoridades. Por disposición del magistrado interviniente, se recepcionó la declaración correspondiente al menor en presencia de su progenitor, mientras se mantienen los dispositivos de seguridad preventivos en la zona escolar para llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

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