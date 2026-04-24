CASO DE LA FALSA MÉDICA: SALUD DENUNCIÓ Y ACTIVÓ LA INVESTIGACIÓN DESDE EL PRIMER MOMENTO

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, informó que fue el propio Ministerio el que impulsó, desde el primer momento, la investigación ante la detección de presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio profesional en un hospital del interior.

Según se detalló, la cartera sanitaria tomó conocimiento de la situación y, en forma inmediata, activó el protocolo correspondiente: un equipo de la Subsecretaría de Salud junto a asesores legales del Ministerio se constituyó en el establecimiento para formalizar la presentación judicial e iniciar las actuaciones administrativas internas.

Desde el Ministerio remarcaron que la investigación se desarrolla en dos planos: por un lado, la Justicia, que tiene a su cargo la determinación de responsabilidades penales; y por otro, el ámbito administrativo, donde la cartera sanitaria analiza los procedimientos internos y el posible grado de responsabilidad de cada área involucrada.

En ese sentido, se aclaró que la persona señalada NO pertenece al plantel formal del Ministerio, por lo que también se investiga de qué manera habría accedido al hospital y bajo qué condiciones percibía ingresos. “Desde el inicio de la gestión existe una decisión clara de ir a fondo ante cualquier irregularidad. Por eso fuimos nosotros quienes realizamos la denuncia y pusimos toda la información a disposición de la Justicia”, señaló el ministro de Salud.

Asimismo, indicaron que el Ministerio cuenta con mecanismos de control y verificación, incluyendo la validación de documentación profesional, tarea que se realiza de manera permanente a través de las áreas de Asesoría Legal y Recursos Humanos.

Finalmente, se reiteró que se continuará colaborando activamente con la Justicia mientras avanzan las actuaciones, y que se adoptarán todas las medidas administrativas que correspondan una vez que se determinen las responsabilidades.

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