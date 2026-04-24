JUAN J. CASTELLI: EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA LA ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

El Gobierno del Chaco, a través del Programa Provincial Ñachec, de Desarrollo Humano mantiene activos los operativos de asistencia en la localidad de Juan José Castelli, destinados a acompañar a las familias damnificadas por las intensas lluvias registradas el pasado lunes.

Desde el inicio de la emergencia, se concretó la entrega de módulos alimentarios, agua y colchones a los vecinos que sufrieron anegamientos en sus viviendas. Además, se contó con la intervención de la Administración Provincial del Agua (APA), Vialidad Provincial y la Policía del Chaco, que trabajan de manera articulada para dar respuesta a la situación.

Este viernes, las tareas continúan con el objetivo de brindar contención y asistencia a quienes atraviesan un difícil momento. Según se informó, muchas familias llegaron a tener más de 70 centímetros de agua dentro de sus hogares, lo que ocasionó importantes pérdidas materiales, incluyendo muebles y electrodomésticos.

En este contexto, vecinos de la localidad manifestaron también la necesidad de que la asistencia se sostenga en el tiempo, debido a la magnitud del impacto sufrido. Asimismo, la situación dejó en evidencia problemáticas estructurales vinculadas al sistema de desagües y la falta de planificación hídrica adecuada para afrontar fenómenos climáticos de estas características.

Por ello, el Gobierno provincial, a través de la articulación de la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, continúa desplegando acciones en el territorio junto a las distintas áreas, garantizando el acompañamiento a las familias afectadas tanto durante la emergencia como en la etapa posterior, una vez que el agua descienda.

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