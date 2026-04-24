EL GOBIERNO PROVINCIAL ASISTE A MÁS DE 500 FAMILIAS EN PAMPA DEL INDIO TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS

Las asistencias alcanzaron a los barrios 22 de Agosto, ex cancha de aviación y Pueblo Viejo, así como a los parajes Lote 10, Lote 15, Lote 47, Pampa Chica, Pampa Grande, Cuarta Legua 14, Cuarta Legua 17 y Campo Medina.

El Gobierno del Chaco continúa desplegando un amplio operativo de asistencia en Pampa del Indio, en el marco de la emergencia hídrica provocada por las intensas lluvias que superaron los 240 milímetros en la zona.

Las acciones se llevan adelante a través de un trabajo articulado entre el programa Ñachec, del Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno y concejales locales, con fuerte presencia en territorio para brindar respuestas inmediatas a las familias afectadas. En representación del área de Culto, el coordinador Pablo Paredes acompañó los operativos, en distintos barrios y parajes junto a los equipos provinciales.

Estas acciones responden a los lineamientos del gobernador Leandro Zdero, quien instruyó reforzar la presencia del Estado en las zonas afectadas, a partir de sus recorridas en territorio, y al trabajo de coordinación impulsado por la Coordinación de Gabinete a cargo de Carolina Meiriño.

Hasta el momento, más de 500 familias ya fueron asistidas con ayuda directa y acompañamiento integral. “Estamos trabajando en territorio, escuchando a cada familia y acercando respuestas concretas. Es una decisión del gobernador estar presentes y acompañar en este momento difícil”, expresó Paredes.

Además, destacó: “La articulación entre los distintos organismos nos permite llegar de manera más rápida y efectiva a cada lugar, priorizando a quienes más lo necesitan”.

Finalmente, aseguró: “Vamos a continuar recorriendo cada barrio y paraje, porque entendemos que la cercanía y la presencia del Estado son fundamentales para acompañar a las familias en esta situación. No están solos, y vamos a continuar en terreno cuando las aguas bajen”.

Relacionado