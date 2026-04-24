LA SITUACIÓN EN JUAN JOSÉ CASTELLI: BARRIOS ANEGADOS Y PARAJES CASI AISLADOS

La ciudad de Juan José Castelli vuelve a encender las alarmas tras las lluvias registradas el pasado jueves, cuando se acumularon 53 milímetros de precipitaciones, profundizando el escenario de anegamientos y complicaciones en distintos sectores.

De acuerdo al informe actualizado al viernes 24 de abril de 2026, la situación continúa siendo preocupante tanto en el casco urbano como en la zona rural. Actualmente, unas 25 personas permanecen albergadas en el polideportivo municipal, donde reciben asistencia ante la imposibilidad de permanecer en sus hogares.

Entre los barrios más afectados se encuentran Quinta 12, La Paz, Quinta 14 —detrás de la Ruta 108—, un sector de Quinta 27 y, especialmente, el Parque Industrial. En este último punto, la situación es crítica para las familias que residen en las inmediaciones del canal, donde el agua acumulada genera complicaciones constantes.

En el ámbito rural, el panorama no es menos complejo. El paraje Colonia El 44 aparece como el más perjudicado, con importantes daños en las cosechas. Además, se encuentran casi aislados sectores como Las Maravillas, La Jerónima, El Asustado, Campo Alto y El Gramillar.

Por otra parte, localidades como La Esperanza y La Rinconada presentan afectaciones parciales, mientras que crece la preocupación en parajes como El Salado, Alberdi, El Estanque y San Agustín, donde el acceso es cada vez más dificultoso.

Frente a este escenario, se implementaron medidas para mitigar el impacto del agua acumulada. Actualmente, se encuentran operativas dos bombas de desagote sobre la Ruta Nacional 95: una ubicada en el Canal 1 y otra frente a la estación de servicio Puma, trabajando para aliviar la situación en los sectores más comprometidos.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución climática y el estado de los caminos, mientras los vecinos enfrentan un contexto complejo que combina lluvias persistentes, aislamiento y dificultades para recuperar la normalidad.

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