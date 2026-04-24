JAVIER MILEI CONFIRMÓ QUE ACOMPAÑARÁ A MANUEL ADORNI A SU EXPOSICIÓN EN DIPUTADOS

El Presidente confirmó que estará presente en el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, en plena polémica por sus viajes al exterior. «Dará la respuesta que corresponda», señaló.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que estará presente en el Congreso de la Nación el próximo miércoles 29 de abril cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni brinde su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados .

El mandatario aseveró que acompañará al coordinador de ministros, que deberá responder más de 4800 preguntas de la oposición, en plena polémica por sus viajes al exterior.

«Está trabajando la Justicia, se están cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos «, agregó el jefe de Estado en diálogo con Neura.

El jefe de Gabinete estará presente el próximo miércoles en el recinto para brindar su primer informe de gestión en los más de cinco meses que lleva en el cargo. Su exposición se da en un contexto de caos político que incluyen vuelos en jet privado, viajes al exterior y la aparición de propiedades sin declarar.

Frente a ese escenario, la oposición busca arrinconarlo. Sus adversarios políticos ya lo denunciaron penalmente, presentaron un pedido de informes, impulsaron su interpelación para que rinda cuentas en el Congreso y no descartan avanzar con una moción de censura para removerlo de su cargo.

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. Presidencia

Mientras tanto, Adorni es respaldado por el núcleo duro del Gobierno, algo visible en las reciente declaraciones de un Milei que busca llevar «tranquilidad» al espacio libertario en un momento de tensiones.

La fiscalía pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

La fiscal federal Alejandra Mangano pidió al juez Daniel Rafecas que archive la causa contra la esposa de Manuel Adorni por su viaje en el avión presidencial hacia Nueva York, para participar en el Argentina Week, al considerar que la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva es “un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”.

De acuerdo con lo expuesto, Angeletti había sido invitada a participar de la Argentina Week en Nueva York, lo que —según la fiscal— elimina la necesidad de una autorización especial para su presencia en la comitiva. El vuelo partió el 6 de marzo, incluyó una escala de dos días en Miami y tuvo como destino final la ciudad de Nueva York.

Uno de los puntos centrales del planteo es que no existió perjuicio económico para las arcas públicas. El avión contaba con capacidad para 39 pasajeros y, al momento del viaje, había asientos disponibles, por lo que la incorporación de Angeletti no generó costos adicionales. Además, se aclaró que el regreso no se realizó mediante recursos oficiales, sino a través de un vuelo comercial abonado de forma privada.

Por su parte, Adorni había rechazado las críticas en torno al viaje. Sostuvo que la invitación fue cursada desde Presidencia y remarcó que los gastos personales fueron cubiertos por su cuenta. También advirtió sobre la circulación de información errónea y cuestionó las versiones difundidas sobre el tema.