RESISTENCIA INICIARON OPERATIVO DE BÚSQUEDA PARA DAR CON EL PARADERO DE OSVALDO GONZÁLEZ DE 56 AÑOS

La Comisaría Cuarta Metropolitana, informó que en la mañana de este lunes se puso en marcha un operativo especial para dar con el paradero de Osvaldo Ramón González, de 56 años.

El procedimiento, dispuesto mediante la Orden Operativa Nº 4291-DOM/25, se desarrolla en coordinación con el Departamento Búsqueda de Personas. En el marco del operativo, los efectivos realizaron la distribución de panfletos y fotografías con la información necesaria para colaborar en la localización del ciudadano.

El hombre habría sido visto por última vez en compañía de su pareja.

Las tareas de búsqueda continúan y la policía solicita que cualquier información útil sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al sistema de emergencias 911.

