UN ALUMNO DE 13 AÑOS LLEVO UN CARGADOR DE PISTOLA CON TRES CARTUCHOS A LA ESCUELA

Un estudiante de 13 años fue descubierto con un cargador de pistola y tres cartuchos calibre 9 milímetros, dentro de su mochila. Esto ocurrió en la Escuela de Educación Agropecuaria N° 38 de San Bernardo.

El miércoles por la tarde, personal policial acudió al lugar tras el aviso. La directora informó que la situación fue alertada por otros alumnos y, al dialogar con el menor, éste entregó voluntariamente los elementos.

De esta manera, la Fiscalía a cargo de Matías Daher, intervino en el caso junto a la Unidad de Protección Integral, que citó al adolescente y a su tutor para continuar con las actuaciones.

La investigación sigue en curso para determinar el origen de las municiones y las circunstancias del hecho.