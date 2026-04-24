EL ESPINILLO, CASI AISLADO TRAS INTENSAS LLUVIAS EN EL INTERFLUVIO CHAQUEÑO

La localidad de El Espinillo enfrenta una delicada situación tras las intensas precipitaciones registradas durante la jornada del jueves, que dejaron a gran parte de la zona prácticamente aislada y con severas dificultades de acceso.

De acuerdo a la información relevada, las lluvias superaron los 60 milímetros en pocas horas, provocando anegamientos generalizados y afectando seriamente la transitabilidad, especialmente en los caminos rurales del interfluvio chaqueño.

En este contexto, más de 12 parajes permanecen totalmente incomunicados, lo que complica tanto el traslado de los pobladores como la llegada de asistencia. La situación genera preocupación entre las autoridades locales, que siguen de cerca la evolución del clima.

En diálogo con este medio, el intendente Zenón Cuellar describió el escenario actual: “Estamos muy complicados. Ayer llovió más de 60 milímetros y tenemos más de 12 parajes totalmente aislados”, afirmó.

Asimismo, destacó el apoyo recibido por parte del Gobierno provincial: “Hemos recibido acompañamiento y hoy está yendo un tractor de Vialidad Provincial para recorrer y asistir a los parajes que están aislados”, explicó.

Las dificultades para acceder a distintas comunidades representan el principal obstáculo en estas horas, ya que el estado de los caminos impide llegar con normalidad a varios sectores. Esto impacta directamente en la vida cotidiana de los habitantes, limitando el acceso a servicios básicos y provisiones.

“Ahora estamos sobrellevando la situación, esperando que mejore en los próximos días”, concluyó el jefe comunal, reflejando la incertidumbre que atraviesa la población.

Mientras tanto, El Espinillo continúa en alerta, a la espera de una mejora en las condiciones climáticas que permita restablecer la conectividad y normalizar la situación en los parajes afectados.

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