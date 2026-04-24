VILLA RÍO BERMEJITO, LA PERLA DEL IMPENETRABLE CHAQUEÑO, BAJO EL IMPACTO DE INTENSAS LLUVIAS

La localidad de Villa Río Bermejito, conocida como “la perla del Impenetrable chaqueño”, atraviesa días complejos como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas en la región. En las últimas jornadas, el volumen de agua acumulada ha generado anegamientos y dificultades en distintos puntos del territorio.

Según reportes locales, solo en la jornada de ayer se registraron más de 50 milímetros de lluvia, profundizando una situación que ya venía siendo delicada. Como ocurre en gran parte del Impenetrable chaqueño, la combinación de caminos de tierra y escasa infraestructura de drenaje agrava el impacto de estos eventos climáticos.

Los parajes más afectados incluyen zonas rurales y comunidades como Cabeza del Buey, El Estanque, El Colchón, 10 de Mayo, El Escondido, El Corredero y Las Vertientes, donde el acceso se vuelve dificultoso y algunas familias enfrentan complicaciones para trasladarse o recibir asistencia.

A estos sectores se suman otros puntos como El Levante, 19 de Abril, Las Ranas, Nuevo, Sueños Compartidos y Ecotour, que también registran consecuencias derivadas de las lluvias persistentes.

En paralelo, la crecida del río Bermejo impactó especialmente en la zona de camping de la localidad. Si bien actualmente el nivel del agua se encuentra en bajante, las secuelas aún son visibles, con sectores que permanecen afectados por el desborde reciente.

La situación mantiene en alerta a vecinos y autoridades, quienes siguen de cerca la evolución climática y el comportamiento del río, mientras se evalúan medidas de asistencia para las familias más perjudicadas.

En este contexto, Villa Río Bermejito enfrenta uno de los tantos desafíos que periódicamente afectan a las comunidades del Impenetrable, donde la resiliencia de sus habitantes vuelve a ponerse a prueba frente a las inclemencias del clima.

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