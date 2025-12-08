RESISTENCIA VECINOS DETUVIERON A UN HOMBRE QUE SUSTRAJO UN TANQUE DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Comisaría Séptima de Resistencia intervino en un hecho de hurto en el barrio Güiraldes, donde un hombre fue demorado por los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:15 hs, en un domicilio ubicado en calle Haití 1350 aproximadamente, donde un hombre de 33 años, denunció que un hombre había sustraído un tanque de agua desde su propiedad.

Ante los gritos de alerta, varios vecinos lograron retener al presunto autor hasta la llegada del móvil policial, una vez en el lugar los agentes procedieron a su conducción y al secuestro del elemento sustraído, mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia. Se aguarda directiva de la magistratura interviniente.

