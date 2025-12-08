RESUMEN FIN DE SEMANA FIN DE SEMANA CON MÁS DE 300 OPERATIVOS Y 461 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También se incautaron más de 462 motos, armas blancas y armas de fuego.

Este fin de semana, los policías de todo el Chaco realizaron un total de 365 operativos en los que aprehendieron a 225 personas por diferentes ilícitos y notificaron a 461 contraventores. A su vez incautaron tres autos, 462 motos (ocho buscadas por la justicia), ocho armas de fuego y 9 armas blancas. Por su parte, el personal de la Policía Caminera labró 461 actas por infracciones varias.

En Resistencia y Gran Resistencia, los agentes realizaron 53 operativos en los que detuvieron a 38 personas y notificaron a 68 contraventores. A su vez incautaron 51 motos (dos con pedido de secuestro), tres armas de fuego y un arma blanca.

En Sáenz Peña se realizaron un total de 39 operativos que resultaron en la aprehensión de 151 personas y la notificación de 152 contraventores. Al mismo tiempo, los policías incautaron 90 motos y tres armas blancas y una de fuego.

Más Chaco adentro, en Villa Ángela, los efectivos desplegaron 110 operativos en los que detuvieron a diez personas, notificaron a 79 infractores al código de faltas y secuestraron 71 motos.

En Charata, los operativos fueron 31 los operativos y terminaron con la detención de 12 personas. También notificaron a 14 contraventore e incautaron 1 auto, 53 motos, un arma de fuego y una blanca}.

En paralelo, el personal de General San Martín realizó 72 operativos que resultaron en la aprehensión de 7 personas y la notificación de 147 contraventores. Al mismo tiempo incautaron 127 motos por infracciones varias (una era buscada por la justicia), un arma de fuego y tres armas blancas.

Por último, en Juan José Castelli, los agentes desplegaron un total de 60 operativos que terminaron con la detención de siete ciudadanos y la notificación de 11 contraventores. A su vez incautaron 70 motos y un arma blanca.

