MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES : SEGUIMOS AVANZANDO CON LAS OBRAS EN LAS HACHERAS

✔️ Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos avanzando con la última etapa de las obras de iluminación y enripiado de calles, lo que mejorará significativamente la infraestructura de #LasHacheras.
🛤️Además, estamos en la fase final de la obra del ‘Paseo del Coplero del Impenetrable’, un espacio que fomentará el disfrute y la convivencia de las familias hacherences, el cuál tendrá un diseño moderno, y un sistema de iluminación eficiente que permitirá su uso nocturno.
👉 Estas obras, que se enmarcan dentro del programa de Identidad Local, se inaugurarán el Viernes 12 de Diciembre en frente de la Delegación Municipal.
🗣️ «Nos pone muy contentos ver cómo avanzamos con estas obras tan importante y que beneficiará a toda la comunidad mejorando la calidad de vida de los vecinos».

