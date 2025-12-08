MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES : SEGUIMOS AVANZANDO CON LAS OBRAS EN LAS HACHERAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Desde la Municipalidad de Miraflores seguimos avanzando con la última etapa de las obras de iluminación y enripiado de calles, lo que mejorará significativamente la infraestructura de #LasHacheras.
Además, estamos en la fase final de la obra del ‘Paseo del Coplero del Impenetrable’, un espacio que fomentará el disfrute y la convivencia de las familias hacherences, el cuál tendrá un diseño moderno, y un sistema de iluminación eficiente que permitirá su uso nocturno.
Estas obras, que se enmarcan dentro del programa de Identidad Local, se inaugurarán el Viernes 12 de Diciembre en frente de la Delegación Municipal.
«Nos pone muy contentos ver cómo avanzamos con estas obras tan importante y que beneficiará a toda la comunidad mejorando la calidad de vida de los vecinos».