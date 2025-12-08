MÁS ENERGÍA PARA COMANDANCIA FRÍAS: SECHEEP INSTALÓ UN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO DE 640 KVA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La nueva unidad beneficiará de manera directa a unas 1.800 familias, aportando mayor estabilidad, menos interrupciones y una infraestructura más moderna.

La empresa SECHEEP incorporó un nuevo grupo electrógeno de 640 kVA que permitirá reforzar la generación local en Comandancia Frías y mejorar la calidad del servicio eléctrico para toda la comunidad.

El equipamiento fue instalado y puesto en funcionamiento por equipos técnicos de la empresa energética provincial, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico en zonas rurales y comunidades del interior profundo.

Desde SECHEEP destacaron que esta incorporación “representa un paso clave para garantizar un suministro más confiable en una localidad que depende en gran medida de la generación propia”. Además, remarcaron que el nuevo grupo electrógeno “no solo mejora la respuesta ante picos de demanda, sino que también permite brindar un servicio más estable y seguro para los hogares, las escuelas, los centros de salud y las actividades productivas”.

La empresa provincial continuará avanzando con mejoras en materia de generación, redes y equipamiento en distintos puntos del territorio chaqueño, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio y acompañar el desarrollo de las comunidades.

