SIXTY CLUB: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA CANCHA DE HOCKEY Y ENTREGÓ ELEMENTOS DEPORTIVOS

El primer mandatario provincial destacó la importancia de haber concluido una obra que el club esperaba desde hace tiempo. “La cancha quedó muy hermosa con el césped sintético y con todas las medidas establecidas para que pueda utilizarse. Estamos muy contentos de compartir este momento con los que tienen la responsabilidad de conducir este Club”, expresó.

“Era una obra pendiente que la queríamos materializar y hoy estamos muy contentos de compartir este logro”, indicó el gobernador Zdero y añadió: “Es un esfuerzo de todos, porque estos son recursos propios de los chaqueños para poder ayudar a las instituciones. De esta manera vamos logrando una ayuda a todos, un poquito”.

Por último, el jefe del Ejecutivo provincial resaltó el valor social que cumplen los clubes en la formación de niños y jóvenes. “El deporte forja valores de solidaridad, compañerismo y amistad, y detrás de cada chico que viene a practicar siempre hay una familia y Sixty Club no es la excepción”- concluyó.

En ese marco, el titular del Instituto del Deporte Fabio Vázquez puso en valor el esfuerzo realizado para poner en condiciones la cancha y el compromiso del Gobierno provincial con la infraestructura deportiva. “El gobernador Zdero siempre nos recalca que observemos y veamos cómo se encuentran las infraestructuras de las instituciones, para así después poder llevar las soluciones que necesitan”, detalló Vázquez.

Además sostuvo: “El Club tiene su cancha con recursos de la provincia, y todos los chaqueños tienen que sentirse orgullosos porque queda en condiciones para cualquier torneo nacional. Estamos muy felices de acompañar otra inauguración y seguiremos apoyando fuertemente al deporte y a trabajar los valores a través de este”.

En sintonía, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, mencionó: “Esta era una obra que había quedado pendiente y hoy pudimos inaugurarla. La cancha quedó muy linda y acompaña el crecimiento que viene teniendo esta disciplina en toda la provincia”.

A su vez, remarcó que contar con infraestructura de calidad abre nuevas oportunidades: “Tener una cancha en estas condiciones permite realizar competencias nacionales e internacionales, lo que no solo beneficia al club y a la ciudad, sino que también genera un impacto económico cada vez que llegan equipos de distintos puntos del país”.

Por su parte, el presidente del Sixty Club, Santiago Galassi, expresó su satisfacción por la inauguración y agradeció el acompañamiento recibido por parte del Gobierno provincial. “La verdad que estamos muy contentos y profundamente agradecidos a este gobierno, a este gobernador y a todo el equipo de Lotería Chaqueña, Infraestructura y del Instituto del Deporte. Es fundamental el apoyo que nos brindan a nosotros, pero sobre todo a los chicos que hacen deporte, aquí en el club”.

La inauguración se dio en el marco del tradicional Seven de Camadas, encuentro que reúne a jugadores de todas las categorías, exjugadores y a toda la familia del club, convirtiéndose en el cierre natural del ciclo deportivo anual.

Los trabajos realizados permitieron completar y poner en condiciones reglamentarias una superficie total de más de 5.500 metros cuadrados, que hasta ahora presentaba pendientes irregulares, zonas sin compactación y sectores inconclusos. La intervención incluyó la nivelación completa del terreno, la corrección de desniveles y la construcción de una base uniforme que permitirá finalmente la colocación de la alfombra sintética.

Además, se adecuó el perímetro de la cancha, que contaba con canaletas, desagües y rejas incompletas o deterioradas. Con estas tareas, el espacio quedó preparado con las pendientes requeridas por las normas oficiales de la disciplina y con un sistema de drenaje adaptado para garantizar el uso seguro y continuo de la cancha.

ELEMENTOS DEPORTIVOS

Junto a la obra, se concretó también una importante entrega de elementos deportivos por parte de Lotería Chaqueña y del Instituto del Deporte con el objetivo de fortalecer la formación de jugadores y acompañar las actividades del club.

Acompañaron al gobernador; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, jugadores, ex jugadores del Club; y el presidente del Club Sixty, Santiago Galassi.

