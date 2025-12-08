LOS FRENTONES: ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA SEDE DE LA COOPERATIVA GUALAMBA Y FORMALIZÓ LA CESIÓN DE LÍNEAS DE SECHEEP

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este domingo por la tarde, el gobernador Leandro Zdero encabezó la inauguración de la flamante sede y firma de cesión de líneas de Secheep a la Cooperativa Gualamba Limitada. “Hoy estamos cumpliendo el sueño de Gualamba, inaugurando su sede, con dos camionetas nuevas y un stock de materiales, en un servicio para los productores y usuarios de la zona. Vamos a estar para acompañar y trabajar juntos”, afirmó el jefe del Ejecutivo provincial.

Durante la inauguración, el gobernador destacó la importancia de retomar el impulso cooperativo en la provincia y la trascendencia del proyecto para las zonas rurales. “La Cooperativa Gualamba va a atender a la región de Río Muerto, Los Frentones, Concepción del Bermejo y Pampa del Infierno”, indicó.

“Era una demanda de la gente y de los productores desde que asumimos. Empezamos a trabajar junto a la Subsecretaría de Energía, Secheep y un grupo de productores que decidieron unirse. Allí comenzamos a hacer los tendidos para brindar energía a esta zona”, recordó.

DUDIK: “LA CREACIÓN DE ESTA COOPERATIVA ES UN HECHO HISTÓRICO PARA EL CHACO”

El ministro de Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, subrayó el valor institucional de la nueva cooperativa.

“Es un acontecimiento histórico para el Chaco: hacía dos décadas que no se conformaba una entidad vinculada directamente a la prestación del servicio eléctrico rural”, expresó.

También destacó la compra de las dos camionetas 0 km: “Si hay energía, la familia va a seguir en el campo”, remarcó.

LARDONE: “EL GOBERNADOR ZDERO CUMPLIÓ CON SU PALABRA”

El presidente de la Cooperativa Gualamba, Fabián Lardone, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Este fue un desafío desde el día que asumió el gobernador Leandro Zdero, que hoy se concreta cumpliendo con su palabra”, sostuvo.

Lardone valoró el impacto que tendrá el servicio:

“Muchas familias del campo dependen de un suministro estable. La nueva sede y el equipamiento permitirán fortalecer el trabajo de todos los productores”, afirmó.

Acompañaron al mandatario el subsecretario de Energía, Joaquín Sabadini; el ministro de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik; el subsecretario de Municipio Marcelo Barrios y el presidente de la Cooperativa Gualamba, Fabián Lardone.

Este servicio de la Cooperativa Gualamba permitirá brindar un servicio adaptado a las necesidades del territorio y acompañar el desarrollo productivo regional.

