OBRAS QUE TRANSFORMAN: NUEVAS CUADRAS DE PAVIMENTO, DESAGÜES Y MÁS CONECTIVIDAD PARA PAMPA DEL INFIERNO

En el marco de un nuevo aniversario de Pampa del Infierno, se inauguraron 19 nuevas cuadras de pavimento. El gobernador Leandro Zdero, destacó la magnitud del trabajo conjunto: “Inauguramos nuevas cuadras de pavimento en un esfuerzo compartido entre Vialidad Provincial y el municipio. Esto trae mejores condiciones de vida a los vecinos y acompaña el crecimiento de una ciudad que sigue expandiéndose”.

Asimismo, subrayó la importancia de la conectividad: “Estamos uniendo el colegio técnico, el hospital y distintas instituciones. Todo esto genera una mejor calidad de vida para los vecinos de Pampa del Infierno”.

SEIFERT: “AGRADEZCO LAS RESPUESTAS PARA NUESTRA LOCALIDAD”

La intendente Glenda Seifert valoró la planificación conjunta: “Agradezco al gobernador por traer respuestas a nuestra localidad y al administrador de Vialidad Provincial. Las obras no se hicieron al azar, sino con el objetivo de unir instituciones clave”. Remarcó además el impacto directo en la comunidad: “Para nosotros es un progreso importante. Mejora la calidad de vida, la accesibilidad y la conectividad; y ya estamos trabajando con la Provincia para proyectar el centenario de la localidad”.

CANELA: “ESTAMOS MUY CONFORMES CON EL TRABAJO ARTICULADO”

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, resaltó la coordinación que permitió avanzar en las obras:

“Estamos muy conformes con el trabajo articulado entre Provincia, Vialidad y municipio, que hizo posible concretar estas inauguraciones en el marco de este nuevo aniversario de Pampa del Infierno”.

Las tareas de pavimentación fueron realizadas por Vialidad Provincial en articulación con el municipio. La obra alcanzó 19 cuadras, con 19.905 m² de superficie intervenida. Se ejecutó pavimento rígido con cordón integral en los tramos de:

-J. J. Paso entre Hipólito Yrigoyen y Av. Argentina;

-Malvinas, Buenos Aires, Reconquista y América entre J. J. Paso y Brown;

-Brown entre calle S/N y Av. Alvear;

/Belgrano entre J. J. Paso y calle B.

La carpeta de rodamiento es de hormigón tipo H30, con 8,34 metros de ancho y 15 cm de espesor, asentada sobre base de suelo cal al 4% y una capa compactada con equipos especiales.

En paralelo, se ejecuta un sistema de desagües pluviales destinado a mejorar el escurrimiento en sectores afectados por anegamientos.

