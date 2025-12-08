DÍA HISTÓRICO PARA EL DEPARTAMENTO BROWN: SE INAUGURÓ EL MODERNO FRIGORÍFICO MUNICIPAL DE PAMPA DEL INFIERNO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero destacó que la inauguración del moderno frigorífico “llega después de años de espera” y es una respuesta concreta a un reclamo histórico del sector.

“Hoy, con fondos propios de la Provincia y la coordinación del municipio, junto a Glenda Seifert, podemos decir que esto es una realidad”, afirmó. También confirmó que el frigorífico comenzará a operar para toda la región con estándares de calidad y controles sanitarios: “Queremos que llegue a los chaqueños y a los argentinos, con calidad y con todos los controles bromatológicos, como debe ser”.

El gobernador Zdero subrayó además la magnitud técnica de las instalaciones y el esfuerzo provincial para terminar una obra que había quedado pendiente: “Es un frigorífico de características importantes en materia de controles, cámaras y equipamiento. Era una obra que quedó pendiente de gestiones anteriores y por suerte hoy hemos podido darle respuesta”.

Seifert: “Este nuevo frigorífico es un sueño cumplido”

La intendente Glenda Seifert, de Pampa del Infierno, celebró la concreción de una obra largamente esperada por productores, trabajadores y vecinos. “Agradezco enormemente el esfuerzo del Gobierno provincial para terminar una infraestructura tan necesaria para nosotros y la región”, expresó.

Resaltó también el impacto que tendrá en el funcionamiento diario del municipio: “Es un sueño cumplido. Pasaron muchas gestiones prometiendo, pero gracias al acompañamiento del gobernador Zdero hemos podido concretarlo”.

Dudik: “Un paso clave para resolver problemas históricos”

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, destacó la importancia estratégica de la obra para una de las zonas de mayor crecimiento productivo del Chaco. “El noroeste de la provincia tiene un desarrollo exponencial tanto agrícola como ganadero, y este frigorífico cumple un rol central para resolver problemas históricos y evitar sobrecostos a los productores”, señaló.

Además, adelantó que se trabajará en un esquema asociativo para acompañar futuras inversiones y ampliar la capacidad operativa del establecimiento.

Cordero: “Vamos a poder trabajar con más control y de una manera más completa”

Alejandro Cordero, encargado del frigorífico bovino municipal, expresó su satisfacción por la mejora operativa que permitirá ampliar el servicio. “Estamos contentos porque vamos a poder trabajar con más control y de manera más completa. Se va a poder faenar para pueblos vecinos y eso significa mucho para productores y carniceros”, indicó.

También agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y municipal para lograr la puesta en marcha del nuevo edificio.

Una obra integral con financiamiento provincial

La primera etapa incluyó la construcción del edificio principal —financiado íntegramente con fondos provinciales— con unos 350 metros cuadrados cubiertos que albergan áreas de embarcadero, noqueo, insensibilización, zonas de faena diferenciadas, cámara frigorífica con paneles térmicos, sanitarios y sectores operativos destinados al personal.

Además, se ejecutaron corrales con cerca de 250 metros cuadrados de superficie cubierta y capacidad para 80 cabezas de ganado vacuno, junto con una torre tanque metálica con un reservorio de 15.000 litros.

La segunda etapa incorporó obras complementarias como oficinas administrativas de 60 metros cuadrados, una caldera horizontal a leña con carga automática y un tanque intermedio de 1.000 litros, un nuevo embarcadero metálico, equipo de frío para la cámara frigorífica y la ampliación de la pileta. También se realizó el cerco perimetral, un decantador general y una cámara interceptora de sólidos.

Relacionado