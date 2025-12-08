OPERATIVO 130 EN EL IMPENETRABLE: SE REPROGRAMARON HORARIOS, PERO ESTÁN GARANTIZADAS TODAS LAS ENTREGAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los equipos en territorio del Ministerio de Desarrollo Humano junto al Ejército Argentino, iniciaron este lunes 8 de diciembre las últimas entregas del año de módulos alimentarios y agua, destinadas a unas 5.000 familias de parajes y localidades de El Impenetrable.

Durante la mañana, la ministra Gabriela Galarza, la subsecretaria Verónica Vargas, integrantes del Ejército Argentino y equipos técnicos recorrieron las zonas donde se desarrollarán las cinco jornadas de contención alimentaria, que alcanzarán a 17.000 personas de comunidades originarias y criollas que habitan la región del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo.

Tras las lluvias, se evaluaron el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas; y se acordó NO suspender ninguna actividad prevista, aunque se podrán reprogramar horarios cuando sea necesario. Esta información ya fue difundida a través de vías oficiales, redes sociales y medios radiales de la zona.

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

El Operativo Nº 130 inició hoy lunes 8, a las 14:00, con entregas en:

• Villa Río Bermejito

• Barrio Norte

• Puerto Lavalle

El cronograma correspondiente al martes 9 será definido este lunes por la tarde, luego de las 18:00, de acuerdo con la evolución del clima, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.

La ministra Galarza pidió tranquilidad y destacó que el operativo se cumplirá dentro de las cinco jornadas previstas:

“Pedimos a la comunidad estar atenta a la información oficial. Solo reprogramaremos cuando la intransitabilidad de los caminos impida llegar con los móviles del Ejército. De cualquier manera, garantizamos las entregas y el acceso a derechos, en articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno del Chaco”.

Por su parte, la subsecretaria Vargas reiteró la importancia de permanecer en los lugares de origen para facilitar la logística: “Recordamos a las personas permanecer en sus parajes y localidades. El cronograma puede modificarse por cuestiones climáticas, pero será comunicado oportunamente”.

SOBRE EL OPERATIVO

Durante cinco días, desde hoy lunes 8 al viernes 12 de diciembre, equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, Ñachec y el Ejército Argentino recorrerán 48 parajes y localidades, entregando asistencia alimentaria y agua a las familias incluidas en el padrón establecido.

La distribución se realiza en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizando el acceso a la asistencia a todas las familias relevadas.

