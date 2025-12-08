INCENDIO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO SAN ANTONIO FUE CONTROLADO POR BOMBEROS DE CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Juan José Castelli, 8 de diciembre de 2025.

En horas del mediodía de este lunes, personal de la División Bomberos de Juan José Castelli intervino en un incendio declarado en una vivienda ubicada en Quinta 17, Manzana 03, Parcela 16, del barrio San Antonio. El siniestro fue reportado alrededor de las 11:00 por la ciudadana Milagros Frank, quien solicitó la presencia de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó el móvil IVECO 4006 A-7, a cargo del Oficial Auxiliar de Policía Guillermo Iván Robledo, junto a otras dotaciones que rápidamente trabajaron para controlar el fuego. Según informaron, al arribar constataron un incendio de consideración que afectaba distintos sectores del domicilio.

Los bomberos actuaron utilizando líneas devanaderas y mangas de 25 pulgadas, logrando la extinción total del proceso combustivo y evitando que las llamas se propagaran hacia otros ambientes de la vivienda o construcciones lindantes.

Daños ocasionados

El fuego produjo daños significativos en varios espacios del inmueble:

Living-comedor : se quemaron una mesa y sillas de madera, un modular, un aire acondicionado, tirantería, cielorraso de machimbre, paredes revestidas en machimbre y un sillón de madera.

Cocina : se vieron afectados una heladera, cocina, dos hornos microondas, mesada, bajo mesada, dos garrafas de 10 kg, muebles tipo alacena y diversos elementos de cocina.

Depósito: ardieron mercaderías y ropas varias.

En los dormitorios, el fuego solo alcanzó parcialmente el cielorraso y el cableado eléctrico, mientras que otros elementos no pudieron ser identificados debido al nivel de combustión. Toda la vivienda presentó tiznamiento generalizado.

Colaboración y asistencia

Para el abastecimiento de agua, las dotaciones contaron con el apoyo de camiones cisterna del municipio, además del acompañamiento de personal de la Comisaría Segunda, quienes realizaron tareas complementarias en el operativo.

En el lugar se entrevistó a la propietaria del inmueble, Raquel Cardozo, de 57 años, quien residía en el domicilio afectado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Tras finalizar las tareas de extinción y enfriamiento, las dotaciones regresaron a su unidad sin novedades. Así lo informó el Comisario de Policía Cristian R. Obregón, Jefe de la División Bomberos Juan José Castelli.

