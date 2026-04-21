TRAS TAREAS INVESTIGATIVAS, CAPTURAN A UN HOMBRE BUSCADO POR AGREDIR A SU PAREJA

El sujeto tenía un pedido de aprehensión vigente desde el mes de marzo. Fue localizado gracias a un trabajo conjunto entre los Servicios Externos de las Comisarías Tercera y Séptima.

En el marco de las políticas de seguridad y protección integral a las víctimas de violencia de género, efectivos de la Comisaría Séptima, con la colaboración del Servicio Externo de la Comisaría Tercera, lograron este mediodía la detención de un hombre de 36 años que se encontraba prófugo de la justicia.

La investigación se inició el pasado 21 de marzo, luego de que una mujer de 41 años radicara una denuncia penal en la que detalló las agresiones sufridas por parte de su pareja. Desde ese momento, la magistratura interviniente dispuso la localización y captura del presunto agresor.

Tras semanas de seguimiento y tareas de inteligencia, los agentes lograron interceptar al sospechoso, en la vía pública.

Conforme a lo ordenado por la Fiscalía de Género N° 05, el ciudadano fue notificado de su aprehensión en la causa por «Supuestas Lesiones en Contexto de Violencia de Género» y trasladado a la División Antecedentes Personales para su identificación formal.

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