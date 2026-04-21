CAPITÁN SOLARI TRASLADARON A DOS DETENIDOS A UNIDADES PENITENCIARIAS Y OFICINAS JUDICIALES

Los procedimientos se realizaron en cumplimiento de oficios judiciales y disposiciones fiscales.

El personal policial de la Comisaría de Capitán Solari efectuó el traslado de dos detenido hacia distintas penitenciarias, en el marco de dos causas en trámite.

En primer lugar, en horas de la mañana, se concretó el traslado de un interno, quien se encontraba alojado en la unidad policial. El mismo fue trasladado, previo examen médico legal, hacia la Unidad Penitenciaria II de la ciudad de General San Martín, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario.

Posteriormente, en el marco de otra orden judicial, se procedió al traslado de un detenido hacia la Oficina Médico Forense de General San Martín, en el marco de una causa por “Supuestas Amenazas y Abuso Sexual con Acceso Carnal en Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Equipo Fiscal N° 1.

Ambos procedimientos se realizaron bajo las disposiciones judiciales correspondientes y con el acompañamiento policial y penitenciario.

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