LAS BREÑAS DETUVIERON A UN HOMBRE INVOLUCRADO EN UNA CAUSA DE TENTATIVA DE ROBO

Efectivos de la Comisaría de Las Breñas capturaron este martes a un hombre de 31 años en el barrio Pasión.

El hecho ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 04:50, en un domicilio ubicado en el Barrio Pasión. La damnificada, una joven de 22 años, denuncio que observó a un sujeto intentando ingresar a su vivienda, brindando las característica.

Inmediatamente, el personal de la comisaría local inició un operativo de búsqueda basado en los datos informados, logrando la conducción del investigado a pocas cuadras. Se trataba de un hombre de 31 años.

La Fiscalía N° 03 de Charata, dispuso que sea notificado de su aprehensión bajo la causa de «Supuesta Tentativa de Robo».

Relacionado