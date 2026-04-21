CASTELLI: EL MINISTERIO DE SALUD REFUERZA LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL

En el marco del operativo desplegado tras las intensas lluvias que afectaron a Juan José Castelli, el sistema de salud de la provincia fortaleció su presencia en territorio con recorridas permanentes por los centros de evacuados, garantizando asistencia directa y atención a las familias afectadas.

En total, se relevaron seis centros de evacuación, donde equipos sanitarios realizan controles de signos vitales, seguimiento de pacientes y coordinación de traslados junto al Cuerpo de Bomberos, asegurando una respuesta inmediata ante situaciones que requieren atención de mayor complejidad. La tarea está a cargo de enfermeros en terreno, quienes brindan atención primaria y, en los casos necesarios, trasladan a los pacientes hacia los centros de salud o al hospital local para su correcta atención.

Este operativo se lleva adelante de manera articulada entre la Región Sanitaria, el hospital de Juan José Castelli y la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, consolidando el trabajo conjunto y optimizando los recursos disponibles en el contexto de emergencia.

El ministro de Salud de la provincia, Sergio Rodríguez, remarcó la importancia del despliegue sanitario y el compromiso de los equipos en territorio. “Vamos a estar donde la gente nos necesita, con presencia constante y respuestas concretas”, afirmó.

Además, sostuvo: “Estamos recorriendo cada centro de evacuados, controlando la salud de las personas y garantizando traslados cuando la situación lo requiere”. En esa línea, agregó: “Este trabajo articulado nos permite dar una respuesta rápida y ordenada, priorizando a quienes más lo necesitan en este momento”.

Por último, el ministro aseguró que la asistencia continuará: “Vamos a sostener este operativo el tiempo que sea necesario, acompañando a cada familia afectada y garantizando la atención sanitaria”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la presencia en territorio, con un sistema de salud activo y al servicio de la comunidad en una situación crítica.

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