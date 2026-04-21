PROVINCIA DE BUENOS AIRES RECLAMA ANTE EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO UNA DEUDA DE MÁS DE $220 MIL MILLONES
La administración bonaerense exige más de $220 mil millones por el Servicio Alimentario Escolar; desde Nación rechazaron la acusación, pero el planteo fue confirmado por el gobernador Axel Kicillof.
El Gobierno nacional rechazó un reclamo presentado por la provincia de Buenos Aires ante el Ministerio de Capital Humano por una deuda de más de $220 mil millones correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE).
El planteo había sido realizado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien informó que se elevó una nota formal a la ministra Sandra Pettovello para exigir el pago de fondos adeudados desde 2024 y solicitar financiamiento para el programa MESA. Según detalló, la deuda acumulada supera los $220.000 millones.
De acuerdo con lo consignado por Ámbito, el reclamo incluyó documentación con sello de ingreso en la cartera nacional, lo que derivó en una respuesta oficial por parte del Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, desde la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, encabezada por Juan Carreira, se desestimó la acusación y se apuntó contra la gestión bonaerense. En ese sentido, el Ejecutivo nacional sostuvo que la administración provincial intenta eludir sus responsabilidades y defendió la política educativa implementada a nivel nacional, al señalar un incremento presupuestario en programas vinculados a educación y capital humano.
Pese a la desmentida, el reclamo fue ratificado públicamente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien confirmó la existencia de la presentación y explicó que la disputa se origina en una reducción de los fondos transferidos por Nación para comedores escolares. Según indicó, esos aportes pasaron de representar más del 30% a menos del 15% del financiamiento total.
Además, el propio Ministerio de Capital Humano había emitido previamente un comunicado en respuesta a la provincia, lo que refuerza la existencia del reclamo administrativo.
El cruce expone una nueva tensión entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense en torno al financiamiento de políticas alimentarias y educativas, en un contexto de discusión sobre la distribución de recursos y las responsabilidades de cada jurisdicción.