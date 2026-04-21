PROVINCIA DE BUENOS AIRES RECLAMA ANTE EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO UNA DEUDA DE MÁS DE $220 MIL MILLONES

Además, el propio Ministerio de Capital Humano había emitido previamente un comunicado en respuesta a la provincia, lo que refuerza la existencia del reclamo administrativo.

El cruce expone una nueva tensión entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense en torno al financiamiento de políticas alimentarias y educativas, en un contexto de discusión sobre la distribución de recursos y las responsabilidades de cada jurisdicción.