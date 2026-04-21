RESISTENCIA  RECUPERAN BICICLETA Y UNA MOTO ROBADAS EN SENDAS INTERVENCIONES

El biciclo fue recuperado cuando intentaban venderla. En tanto la moto fue hallada oculta en las malezas.

Esta mañana, un joven logró recuperar su bicicleta gracias a la intervención del personal de la División Sustracción Vehicular. El supuesto autor se dio a la fuga. En otro hecho, los efectivos hallaron en las malezas una moto que habría sido sustraída horas antes.

El primer hecho comenzó, en base a una denuncia de un joven, quien informó que personas desconocidas le sustrajeron su bicicleta tipo Mountain Bike color negra, desde una vivienda de calle Remedios de Escalada al 1.300 aproximadamente.

De inmediato realizaron, averiguaciones en el lugar, como así verificaron las cámaras del domicilio, luego tomaron conocimiento que en el barrio Santa Catalina, estaría ofreciendo a la venta un biciclo de dudosa procedencia. Por ello, fueron al lugar, donde avistaron a un sujeto quien al notar la presencia policial, abandonó la bicicleta y huyó.

El rodado fue recuperado y devuelto a su dueño, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

En otro hecho, poco después de las 13, los Agentes que se encontraban realizaron recorridas por un hecho ocurrido ayer, donde un joven denunció la sustracción de su motocicleta marca Zanella 110cc. Al transitar por calle La Paz al 3200 estimativamente, hallaron oculto una motocicleta de idénticas características.

Al verificar los datos determinaron que sería el rodado en cuestión.

Finalmente la moto fue trasladada a la comisaria Séptima donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.

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