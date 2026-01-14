TRAGEDIA FAMILIAR: UN BEBÉ MURIÓ AHOGADO EN LA PILETA DE SU CASA

En la siesta de este martes, alrededor de las 13:50, ingresó por sus propios medios a la Guardia del Hospital «9 de Julio» de Las Breñas, una ciudadana de 27 años, con su hijo de un año, desvanecido. La mujer manifestó que el menor se habría ahogado en la pileta de su casa.

El pequeño fue asistido por el médico de turno, quien adelantó que ingresó «sin signos vitales, sufriendo una muerte por ahogamiento».

La Policía se entrevistó con la madre del menor quien contó que su hijo se encontraba jugando en la pileta de lona, tipo «Pelopincho», junto a su hermano de 6 años. En un momento, su hijo mayor salió corriendo y gritando, dando aviso que su hermano se había ahogado».

Interiorizado el fiscal en turno dispuso que se aguarde en el lugar hasta su arribo junto al personal del Gabinete Científico.

Se hizo presente en el hospital local, el fiscal en turno Fernando Ojeda. El médico forense examinó el cuerpo sin vida del menor, diagnosticando causa del deceso «Muerte por asfixia por sumersión».

Conforme a lo ordenado por el magistrado interviniente, se recibió declaración testimonial a los progenitores y a la abuela del menor, y se procedió a la entrega del cuerpo para sus fines póstumos.