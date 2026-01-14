SAN BERNARDO: VECINOS RESCATARON A UNA ADOLESCENTE QUE SE AHOGABA EN UN CANAL
Se trata de una joven de 13 años, quien no podía salir a flote. Los habitantes de la zona actuaron con rapidez y lograron salvarla. Luego, fue atendida por personal médico.
Este martes por la tarde, una adolescente de 13 años, fue rescatada por vecinos de un canal profundo, ubicado frente al barrio San Martín de San Bernardo. La misma se encuentra en estado crítico, internada en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.
El drama se desató cuando vecinos advirtieron que la menor se estaba ahogando y, sin esperar ayuda oficial, se arrojaron al canal para salvarla. Gracias a esa reacción desesperada y solidaria, la niña pudo ser sacada con vida.
Minutos después llegó personal de salud, que realizó maniobras de reanimación y logró estabilizarla parcialmente. Aun así, su cuadro seguía siendo extremadamente grave, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro de mayor complejidad.
El hecho ocurrió en un canal de grandes dimensiones, ubicado entre la Ruta Provincial N° 6 y el barrio San Martín, al costado de la calle Constitución. Se trata de un canal que atraviesa prácticamente toda la localidad, con acceso libre.