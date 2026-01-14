RESISTENCIA: REALIZÓ COMPRAS POR $600 MIL CON UNA TARJETA AJENA PERO LA DESCUBRIERON

La denuncia había sido radicada por una mujer en la Comisaría Octava, ya que luego del extravío de su tarjeta, constató consumos no reconocidos en su resumen de cuenta por un monto cercano a los 600.000 pesos. Entre ellos, una operación registrada en un comercio ubicado por la calle Corrientes al 800, aproximadamente.

Tomó intervención la División Delitos Tecnológicos en el que personal especializado realizó tareas de ciberpatrullaje, investigación OSINT, análisis de cámaras de seguridad y trabajo de campo, y reunieron elementos de interés que permitieron vincular a una mujer con la operatoria denunciada.

La involucrada habría realizado la maniobra con el uso indebido de una tarjeta de crédito extraviada o de sus datos, sin autorización de la titular.

Con intervención del Equipo Fiscal N° 10 a cargo de Lilian Beatriz Irala, se dispuso la individualización y conducción de la sindicada de 28 años, quien fue notificada de su aprehensión por la causa «Supuesta estafa».