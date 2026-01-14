INTENTABA VENDER UN METEORITO POR REDES SOCIALES, PERO FUE DETENIDO

Este martes por la noche, efectivos de la División Investigaciones de Charata concretaron un procedimiento, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley N.º 3911, relacionada con la comercialización ilegal de bienes considerados patrimonio del Estado.

La intervención se inició tras un entrecruce de información con personal del Departamento de Investigaciones Metropolitana, que permitió detectar una publicación en la red social Facebook, donde se ofrecía a la venta un fragmento de meteorito. Este tipo de elementos están protegidos por la legislación vigente y su venta se encuentra prohibida.

El fragmento de meteorito que estaba a la venta.

A partir de las tareas investigativas, los agentes lograron ubicar un domicilio en el barrio La Curva de Charata, donde se llevó adelante el procedimiento. En el lugar, se secuestró una pieza pétrea de características compatibles con un meteorito, de entre 10 y 15 centímetros, color oscuro y con un peso aproximado de 580 gramos.

Durante el operativo, el presunto infractor fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal, en el marco de la causa en trámite.

El sujeto detenido.

La Fiscalía Penal de Charata, dispuso el resguardo del elemento secuestrado en sede policial, mientras continúan las actuaciones para determinar su procedencia y avanzar con la investigación.