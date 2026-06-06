SÁENZ PEÑA: ENCONTRARON A UNA MUJER QUE HUYÓ AL MONTE TRAS SER BRUTALMENTE GOLPEADA

La Policía del Chaco rescató a una mujer de 39 años que se encontraba escondida en una zona de monte, en inmediaciones de la Ruta Nacional 95, pasando el predio del INTA, en Presidencia Roque Sáenz Peña. La víctima denunció que había sido agredida y retenida contra su voluntad por su pareja, un hombre de 59 años que terminó detenido.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Quinta, quienes iniciaron un amplio rastrillaje tras recibir el alerta. Luego de varios minutos de búsqueda, encontraron a la mujer en estado de shock y con lesiones leves.

Según relató la víctima, todo comenzó tras una discusión motivada por celos mientras ambos circulaban en una camioneta por un camino rural. En ese contexto, el hombre habría detenido el vehículo y comenzado a agredirla físicamente. La mujer logró escapar y se internó en el monte para esconderse hasta la llegada de la Policía.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital 4 de Junio, donde los médicos constataron hematomas y otras lesiones compatibles con la denuncia realizada.

Por disposición del fiscal de turno, César Luis Collado, el acusado fue aprehendido en el marco de una causa por «privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género».

Además, durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dos vehículos, una Toyota Hilux y una Toyota Hiace, además de teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo.

Del operativo participaron móviles de la División Preventiva, Sección Rural, Comisaría Sexta, Criminalística e Investigaciones.