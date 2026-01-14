DEMORAN UN COLECTIVO DE UN «TOUR DE COMPRAS» Y SECUESTRARON MERCADERÍA DE CONTRABANDO POR MÁS DE $40 MILLONES

Personal del Escuadrón 5 «Pirané», mientras llevaba a cabo controles dinámicos y sorpresivos en la Ruta Provincial N° 1, en el acceso al puente «Libertad» de El Colorado (Formosa), detuvo la marcha de un transporte de pasajeros identificado como «tour de compras» para su respectivo control documentológico.

Al realizar la correspondiente requisa, los gendarmes visualizaron gran cantidad de bultos distribuidos sobre el pasillo y los asientos del ómnibus, lugares no habilitados para tal fin.

Con conocimiento y orientación de la Unidad Fiscal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero delegación Formosa, los uniformados constataron que en dichas bolsas se ocultaba mercadería del rubro electrónica, tienda y bazar, sin la documentación legal aduanera, en infracción a la Ley 22.415.

Mercadería de contrabando secuestrada.

En presencia de testigos se contabilizaron: 9 aires acondicionados, 13 Smart TV, 92 ventiladores, 30 parlantes portátil, 2 heladeras, 3 hornos eléctricos, 3 lavarropas, 1 cocina, 1 termotanque, 1 frezzer, 1 secarropa, 2 bombas centrifugas de agua, 1 hidrolavadora, 1 refrigeradora portátil, 1 aspiradora, 60 nebulizadores, 2 freidoras de aire, 1 bicicleta, 5 cámaras de video, 2 procesadoras de alimentos, 5 relojes pulseras, 5 joystick, 6 balanzas digitales, 10 juegos de termos de agua fría y caliente, 80 botellas térmicas deportivas, 10 sillas plegables, 24 pares de zapatillas y 20 de ojotas; 6 mochilas, 6 bolsos de viajes, 2 piletas de lonas, 3 lámparas secadoras de uña, 3 secadores de pelo, 2 minipimer, 1 procesadora y 6 pavas eléctricas.

El avalúo total de lo secuestrado asciende a 40.200.000 pesos.