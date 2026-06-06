ATRAPARON A UN ADOLESCENTE DE 16 AÑOS CON ARMAS Y OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana demoraron este sábado a un adolescente de 16 años en Resistencia, luego de interceptarlo mientras trasladaba armas y distintos objetos de dudosa procedencia en la zona de las vías férreas.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle Campia y avenida Moreno, donde los agentes identificaron al joven mientras transportaba diversos elementos.

Entre los objetos secuestrados había una soldadora, una hidrolavadora, un tubo de gas, herramientas y mobiliario. Según informaron fuentes policiales, el adolescente no pudo acreditar la propiedad de ninguno de los elementos.

Además, durante la requisa, los efectivos encontraron un arma de fabricación casera tipo «pistolón», un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible y un cartucho calibre 16.

Tras el operativo, el menor fue trasladado a la Comisaría Undécima Metropolitana, donde fue notificado por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado a la tenencia ilegal de armas.