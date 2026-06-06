UTILIZABAN EQUINOS PARA TRANSPORTAR 5.000 ATADOS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

Personal del Escuadrón 14 «Las Palmas» en forma conjunta con efectivos de la Unidad de Reconocimiento Comandante Fontana, al momento de llevar a cabo una patrulla pedestre nocturna a orillas del riacho Quia, localidad de Las Palmas; visualizaron entre arbustos a dos ciudadanos montados a caballos, cargando bultos de grandes dimensiones.

Inmediatamente y, ante una posible maniobra delictiva, los uniformados se aproximaron sigilosamente hacia los involucrados, quienes, al percatarse de la presencia del personal uniformado, iniciaron una veloz huida, haciendo caso omiso a la voz de alto, en el nombre de la institución.

Gendarmes secuestraron caballos y cigarrillos de contrabando.

Mediante un seguimiento controlado y asegurando la zona, personal de la Fuerza logró detener a uno de ellos; como así también, hallar a los dos equinos que eran utilizados para cargar mercadería de origen extranjero.

La Unidad Fiscal de Resistencia interiorizada de los hechos, dispuso el traslado del involucrado, caballos y bultos hacia el asiento de Escuadrón 14, para dar inicio las actuaciones y diligencias de rigor.

Gendarmes secuestraron caballos y cigarrillos de contrabando.

En presencia de testigos hábiles, se procedió a la apertura de las cajas, constatando en su interior 5.000 atados de cigarrillos sin aval aduanero, correspondiente en infracción a la Ley 22.415. El magistrado interviniente orientó el secuestro de los paquetes y de los animales en cuestión.