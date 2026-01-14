INFLACIÓN: LOS 10 PRODUCTOS QUE MÁS AUMENTARON EN DICIEMBRE DE 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8% , lo que llevó el acumulado de 2025 al 31,5%. Junto con ese dato, el organismo difundió el detalle de las variaciones mensuales por producto y dejó en evidencia fuertes subas en alimentos clave, en especial frutas, verduras y cortes de carne vacuna.

En ese contexto, el NEA registró en diciembre una inflación del 3,4% , y fue la región con mayor índice en el último mes del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Entre los incrementos más pronunciados se destacaron los productos estacionales. En el Gran Buenos Aires, el limón encabezó el ranking de aumentos, con una suba que superó el 30% en apenas un mes. La tendencia se repitió en otros cítricos y en distintos cortes de carne, que continúan presionando el gasto cotidiano de los hogares.

En el extremo opuesto, algunos alimentos registraron bajas de precios. El tomate redondo mostró una caída del 9,4%, mientras que el arroz blanco simple retrocedió un 2,5%, según el relevamiento oficial.

Los 10 productos con mayores subas en diciembre

Limón: aumentó un 31,2% y alcanzó los $4.066,55 por kilo. Manzana deliciosa: subió un 16,4%, con un precio de $4.009,31 por kilo. Asado: el corte vacuno registró un alza del 13,5% y llegó a $15.094,30 por kilo. Cuadril: incrementó su valor un 10,4%, hasta los $17.733,28 por kilo. Nalga: aumentó un 9,9% y se ubicó en $18.390,08 por kilo. Naranja: tuvo una suba del 9,7%, con un precio de $1.241,67 por kilo. Paleta: avanzó un 9,5% y alcanzó los $14.263,11 por kilo. Zapallo anco: registró un aumento del 9,4%, con un valor de $1.244,78 por kilo. Carne picada común: subió un 7,6% y se vendió a $8.624,25 por kilo. Pan de mesa: el paquete de 390 gramos aumentó un 6,3%, hasta los $3.669,58.

Fuera de este ranking, pero con variaciones relevantes durante el mes, se ubicaron productos como la batata (5,1%), el azúcar (4,1%) y el yogur firme (3,9%), que también mostraron incrementos por encima del promedio general de inflación.