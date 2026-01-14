EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ MAQUINARIAS A PRODUCTORES TABACALEROS EN COLONIA BENÍTEZ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Para nosotros es importante acompañar a la Cooperativa y a la Asociación, desde el Gobierno de la provincia. Tras un trabajo mancomunado con el Ministerio y su equipo, a través del Fondo del Tabaco se pudo adquirir el equipamiento necesario, como tractores, tanques, camionetas, acoplados entre otros”, expresó el gobernador Zdero, al tiempo que destacó que esta entrega “representa un paso adelante para la producción tabacalera en el Chaco”.

El jefe del Ejecutivo chaqueño, junto al ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, estuvieron en la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco, en Colonia Benítez, donde entregaron nuevas maquinarias a productores de la Cooperativa y de la Asociación de Productores Tabacaleros del Chaco, con el objetivo de mejorar los rendimientos y fortalecer la producción tabacalera en la provincia. Además se logró también adquirir a través de un Programa operativo, equipamientos para fortalecer y mejorar la Planta de acopio.

El gobernador, remarcó el esfuerzo de los productores que apuestan a la provincia, señalando la importancia de “diversificar la producción y contar con ingresos genuinos”. Además, valoró el trabajo conjunto con la Cooperativa y la Asociación: “En un trabajo espalda con espalda podemos demostrar que se pueden lograr las cosas”, afirmó, destacando la articulación con el Estado provincial.

”El sector tabacalero está entusiasmado por seguir produciendo”

La presidente de la Cooperativa Tabacalera, Adela Rodríguez, agradeció ayer la presencia del gobernador y su equipo y destacó que “con este gobierno el productor cobró en tiempo y forma para producir y cosechar su tabaco, algo que veníamos reclamando desde hace años”. “El sector está contento y entusiasmado por seguir produciendo”, aseguró.

A su turno, el presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros del Chaco, Ernesto Cantero, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y recordó que la institución “estaba a punto de ser rematada y logramos solucionar el problema con un rápido accionar”. Además, destacó la incorporación de maquinaria y señaló que en 2025 “se triplicaron los insumos y se duplicó la producción de tabaco”, celebrando el trabajo conjunto con el Estado.

Por su parte, el ministro Dudik destacó el trabajo articulado con ambas instituciones para la aprobación de los programas y la concreción de las entregas. “Además de fortalecer sus estructuras, trabajamos con el sector para solucionar problemas institucionales, buscar alternativas productivas, agregar valor y diversificar la producción, encontrando recursos y mecanismos a partir del FET”, sostuvo.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la Cooperativa y la Asociación, subrayando que “logramos ordenar administrativamente y obtener resultados contundentes con el Programa de Tabaco”.

Equipamiento entregado

La Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco recibió un tractor Chery de 114 HP con doble tracción; un Rome Tatu de 20 discos; un acoplado Gentili de 6 toneladas, una camioneta y un tanque de agua de 3.500 litros.

En tanto, la Asociación de Productores Tabacaleros del Chaco incorporó una camioneta; un tractor Pauny 250 con doble tracción; un Rome Genovese de 24 discos y un tanque de agua de 1.750 litros.

Las maquinarias fueron adquiridas con recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), conforme a los Programas Operativos Anuales (POA) y en el marco del Plan Maquinarias.

Participaron del acto el subsecretario de Agricultura, Julio Fantín; la presidenta de la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco, Adela Rodríguez; el presidente de la Asociación de Productores Tabacaleros del Chaco, Ernesto Cantero; y productores de la zona.