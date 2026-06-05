HISTÓRICO PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL: SE INSTITUCIONALIZÓ LA ESCUELA COMUNITARIA INDÍGENA N° 12 DE CASTELLI

La comunidad educativa y del Consejo Comunitario expresaron su agradecimiento al gobernador Leandro Zdero y a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff por hacer posible la concreción de este proyecto.

Después de casi 10 años de funcionamiento como proyecto especial, fue creada oficialmente la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N° 12, garantizando continuidad pedagógica, estabilidad laboral y más oportunidades para las comunidades originarias. El Ministerio de Educación de la Provincia acompañó el acto de institucionalización de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena (EPGCBII) N° 12, ubicada en la Chacra 31 de la zona rural de Juan José Castelli, marcando un hecho histórico para la Educación Bilingüe Intercultural del Chaco.

La institución funcionaba desde el año 2016 como proyecto especial y, tras una década de trabajo, se logró su creación oficial como establecimiento educativo, brindando actualmente servicios en los niveles Inicial, Primario y Secundario, con una matrícula superior a los 200 estudiantes.

El acto contó con la participación del director Regional Educativo N° 2, Humberto Molina; el presidente del Consejo Comunitario, Omar Celín; el integrante del Parlamento Indígena y traductor Qom, Paulino Sánchez; la asesora legal de la institución, Yolanda Ríos; además de docentes, estudiantes, pastores, directivos escolares y vecinos de la comunidad.

Durante la ceremonia, Molina destacó que la institucionalización de la escuela representa “un gran logro colectivo que pone en valor la educación y la equidad educativa, acercando oportunidades concretas a sectores que históricamente han sido postergados”.

Asimismo, remarcó que la Regional Educativa N° 2 continúa avanzando en el fortalecimiento de la modalidad intercultural bilingüe mediante la institucionalización de otros proyectos especiales, promoviendo un modelo educativo que reconoce y respeta la diversidad cultural y lingüística de las comunidades originarias.

La creación oficial de la EPGCBII N° 12 constituye un avance significativo para la educación pública provincial, ya que garantiza la continuidad pedagógica de los estudiantes, fortalece la estabilidad laboral del equipo docente y consolida una propuesta educativa que promueve el aprendizaje desde el respeto por las lenguas, las tradiciones y los saberes de los pueblos originarios.El agradecimiento también se hizo extensivo a la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria; a la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano; y al director regional Humberto Molina.

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