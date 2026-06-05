DETUVIERON A UNA MUJER POR PONER VENENO EN EL MATE DE SU COMPAÑERO DE TRABAJO

La mujer fue captada por las cámaras de seguridad del lugar.

En Córdoba, una mujer fue detenida y un trabajador internado por intoxicación. Según la investigación judicial, la acusada colocó presuntamente veneno para ratas en el termo que utilizaba un compañero de trabajo para tomar mate, luego de una discusión que ambos habían mantenido horas antes en una carnicería.

El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en la localidad de Corral de Bustos-Ifflinger, aunque tomó estado público en las últimas horas, luego de que se difundieran imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio.

Las grabaciones incorporadas a la causa muestran a la mujer, de 46 años, manipulando el termo utilizado por un empleado de 33 años, con quien había protagonizado una fuerte discusión durante la jornada laboral.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la trabajadora habría aprovechado un momento en el que se encontraba sola para introducir una sustancia tóxica en el recipiente, que luego sería utilizado por su compañero para cebar mate.

Las imágenes se transformaron en una pieza central de la investigación y permitieron avanzar rápidamente sobre la principal sospechosa.

Según trascendió, el hombre consumió varios mates sin advertir la presencia de la sustancia contaminante.

Pocos minutos después comenzó a experimentar un fuerte malestar físico y presentó síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Los médicos lograron estabilizarlo y evitar complicaciones mayores, aunque debió permanecer bajo observación mientras se realizaban estudios para determinar el alcance de la intoxicación.

LA DENUNCIA

La situación salió a la luz al día siguiente, cuando la propietaria de la carnicería radicó una denuncia formal ante las autoridades.

A partir de esa presentación, la Justicia ordenó una serie de medidas que incluyeron un allanamiento en la vivienda de la sospechosa.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una sustancia que sería compatible con el producto utilizado para contaminar el agua del termo, elemento que ahora será sometido a distintos peritajes.

Tras reunir los primeros elementos probatorios, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.