EL JAIME ZAPATA SE VISTE DE GALA PARA RECIBIR AL MEJOR ATLETISMO REGIONAL

El personal de mantenimiento del Instituto del Deporte Chaqueño, como todas las áreas correspondientes, se encuentran abocados a la tarea de reacondicionamiento no solo de la pista de solado sintético N° 2 , sino de toda la instalaciones para recibir este fin de semana al “V Torneo Regional de Atletismo Alfredo Bordón”.

Con entrada libre y gratuita este sábado y domingo la cita será en nuestra casa ( Padre Cerqueira 2150) desde las 8 hrs y hasta las 19 se podrá disfrutar del torneo de pista y campo; participan 92 atletas en pista y campo y 120 atletas en 5km ruta.

Acreditación y entrega de Kit:

Se realizará el día hoy viernes 5 de junio de 16 a 20hs en el Polideportivo Jaime Zapata. Al momento de acreditación deberán firmar el deslinde de responsabilidad y presentar certificado médico.

Quien fue Alfredo Bordón:

Socio cofundador y atleta se caracterizó más allá de sus virtudes como deportista, por su corazón solidario, espíritu incansable y soñador hacia las metas deportivas que se proponía enfrentar; su tenacidad lo definía como un verdadero líder, rol reflejado en los torneos que acompañaba a la delegación, siempre mediando en razón de mantener la paz y armonía en el grupo. La quinta edición representa en los corazones de sus amigos y compañeros de ACHAM el quinto aniversario de su fallecimiento, motivándonos a seguir unos de sus sueños: fomentar a través del atletismo virtudes como el esfuerzo, la constancia y la disciplina a través de los años.

Participantes:

ACAMSE Santiago del Estero ; AMARO. Rosario ; AMI. Misiones, ACAM. Córdoba , ASAM. Salta, ATAM. Tucumán , CAMJ. Jujuy, CAVES. Salta, CA.VE.CO.VIEDMA. Río Negro Federación Chaqueña. Chaco, Asociación HIPÓDROMO. Tucumán , ACHAM. Chaco, Federación Correntina, ACAM. Córdoba, CAVECO Río Negro, Club de Atletismo de San Juan