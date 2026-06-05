LIONEL MESSI DESPIDIÓ A INDIO SOLARI CON UN SENTIDO MENSAJE: «SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES»

La revelación permitió conocer una faceta más íntima del artista, que a lo largo de su carrera cultivó un perfil reservado y siempre mantuvo distancia de la exposición pública. Sin embargo, detrás de esa personalidad también existía una admiración genuina por Messi, a quien había elogiado en distintas oportunidades.

De hecho, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Indio había destacado públicamente el liderazgo del capitán y su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos más difíciles.

Ahora, tras su fallecimiento, ese audio adquiere un valor especial para los seguidores de ambos. No solo por reunir simbólicamente a dos de los mayores íconos populares de la Argentina, sino también porque muestra a Solari desde un lugar poco habitual: el de un admirador que, pese a haber movilizado multitudes durante décadas, nunca encontró el momento para enviar un mensaje que había grabado desde la emoción.