LIONEL MESSI DESPIDIÓ A INDIO SOLARI CON UN SENTIDO MENSAJE: «SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES»
Tras la muerte del ícono del rock argentino, Messi no dudó en reconocerlo en sus redes sociales y dejar un mensaje que no pasó inadvertido.
Indio Solari murió este viernes, dejando un profundo vacío a nivel nacional, especialmente, en sus fanáticos. Por ello, numerosas figuras mediáticas lo despidieron con sentidos mensajes, tal como lo hizo Lionel Messi. Mientras entrena para el Mundial 2026, el astro se tomó un momento para dedicarle unas palabras al ídolo del rock nacional.
«Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.», escribió el capitán de la Selección Argentina, demostrando su admiración por uno de los máximos referentes del rock en el país.
Inédito: el audio que Indio Solari grabó para Lionel Messi pero nunca le envió
La muerte del Indio Solari sigue generando repercusiones y también sacando a la luz historias poco conocidas de una de las figuras más importantes de la cultura argentina. En las últimas horas trascendió la existencia de un audio que el músico había grabado para Lionel Messi, aunque nunca se animó a enviárselo.
El mensaje, que permaneció guardado entre sus registros personales, reflejaba la profunda admiración que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sentía por el capitán de la Selección argentina. Con su característico estilo poético, Solari le dedicó palabras cargadas de afecto y reconocimiento al rosarino.
La frase que más impactó tras conocerse el contenido del audio fue una definición tan singular como emotiva: «Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable«.
La revelación permitió conocer una faceta más íntima del artista, que a lo largo de su carrera cultivó un perfil reservado y siempre mantuvo distancia de la exposición pública. Sin embargo, detrás de esa personalidad también existía una admiración genuina por Messi, a quien había elogiado en distintas oportunidades.
De hecho, tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Indio había destacado públicamente el liderazgo del capitán y su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos más difíciles.
Ahora, tras su fallecimiento, ese audio adquiere un valor especial para los seguidores de ambos. No solo por reunir simbólicamente a dos de los mayores íconos populares de la Argentina, sino también porque muestra a Solari desde un lugar poco habitual: el de un admirador que, pese a haber movilizado multitudes durante décadas, nunca encontró el momento para enviar un mensaje que había grabado desde la emoción.